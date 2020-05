Coronakrise ließ Interessenten an Wick Fenster reihenweise abspringen

Es sollte ein Sanierungsverfahren werden, das hohe Altlasten abschütteln und einen unbelasteten Neustart in die Bausaison ermöglichen sollte. Daraus wurde nichts. Insolvenzverwalter Peter Shamiyeh hat diese Woche die Belegschaft von Wick Fenster & Sonnenschutz über den Stand des Verfahrens informiert: So sei von rund 40 Interessenten für die Gesamtfirma kein einziger übrig geblieben. Chance auf einen Investor gibt es nur für die Sonnenschutz-Produktion, sagte Shamiyeh im Gespräch mit den OÖN. "Dafür gibt es reges Interesse."

Der Insolvenzverwalter müsse die Fortführung beenden, denn diese läuft nicht gewinnbringend. "Bisher war diese gerechtfertigt, weil bei einem Verkauf eines Gesamtunternehmens ein besserer Preis erzielbar ist. Doch die Chancen dafür sind inzwischen gering. Daher muss ich im Interesse der Gläubiger die Fensterproduktion schließen." Nicht nur einmal hörte der Anwalt, dass sich potenzielle Käufer zurückzogen, weil sie sich aufgrund der Corona-Krise um den eigenen Betrieb kümmern müssten. Alle laufenden Aufträge werden noch abgearbeitet, die Kapazitäten laufen noch voll. Nur kleinere Teilbereiche mussten bereits im April geschlossen werden. Daran hingen 60 Stellen.

Je nach Verlauf sei für die Kalenderwoche 24 oder 25 das Ende der Fensterproduktion geplant, so Shamiyeh. Dann werde noch ausgeliefert und abgerechnet. 200 Arbeitsplätze werden damit verloren gehen. Damit verbleiben rund 90 Mitarbeiter in der Sonnenschutz-Produktion – die unter dem Markennamen Kosmos agiert – und eine Kernverwaltungsmannschaft. 314 Beschäftigte hatte Wick zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung Ende Februar.

Damit bleibt von dem traditionsreichen Familienbetrieb, der vor 119 Jahren gegründet wurde, nicht viel übrig. Wie berichtet, lieferte die Fensterproduktion in den vergangenen Jahren Verluste. Dazu kam die Spaltung des Unternehmens in zwei unabhängige Firmen. Hintergrund war ein Streit zwischen den Eigentümerfamilien rund um den Generationswechsel.

Die beiden Brüder Hermann (70) und Manfred (69) und ihre jeweiligen Familien spalteten die Gruppe. In Klagenfurt gibt es eine kleine Wick-Fensterproduktion, die mit der jetzigen Insolvenz nichts zu tun hat. Die Firma gehört Hermann. Manfred hatte mit seiner Tochter Anna in Vorchdorf das Ruder in der Hand.

