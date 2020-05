Corona: Ochsner verschiebt Investition

"Wir haben uns von unserem Ziel verabschiedet. Wir werden aber mit einem moderaten Umsatzeinbruch davonkommen", sagt Karl Ochsner, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Wärmepumpen-Erzeugers, im OÖN-Gespräch. 80 Prozent des Geschäfts macht Ochsner im Export. Das Geschäft auf dem Heimmarkt ist im April um die Hälfte eingebrochen. "Zurzeit gleichen die Aufträge aus Asien noch die Reduktionen in Europa aus."

Ochsner rechnet nicht damit, dass das Wärmepumpengeschäft dauerhaft auf niedrigere Niveaus sinken wird. Derzeit gibt es in der Produktion in Haag in Niederösterreich eine Vier-Tage-Woche. Die Belegschaft (220 insgesamt, davon gut 100 am Stammsitz) baut von Mitte März bis Mitte Mai alte Urlaube und Überstunden ab. Kurzarbeit sei nicht geplant, so der Chef des 1872 gegründeten Unternehmens.

Wenn Private heuer eher ins eigene Haus statt in den Urlaub investieren, hofft Ochsner darauf, dass auch alte Ölheizungen ersetzt werden. Eine entsprechende Förderung ist gerade wieder angelaufen. Auch Projekte bei gewerblichen Kunden würden verschoben, aber nicht gänzlich gestrichen, so die Einschätzung Ochsners. "Die Industrie wird in saubere Prozessenergie investieren."

Auch sein Unternehmen habe eine Investition in eine neue Halle vorerst verschoben. Im April wären die Baumaschinen angerollt, Ende März wurde der Baubeginn auf September verschoben. "Im August bewerten wir die Lage neu. Wir brauchen die Halle aber, um unser neues Fertigungskonzept umzusetzen", sagt Ochsner. Bei den volumenstarken Wärmepumpen will Ochsner von Inselfertigung auf Fließfertigung umstellen und so bis zu 50 Prozent Kapazitätssteigerung erzielen. Die Produktion bei gleicher Kapazität soll um bis zu einem Fünftel billiger werden.

Im Vorjahr hat Ochsner den Umsatz von 37 auf 41,5 Millionen Euro gesteigert. Das Wachstum kam vor allem aus dem Exportgeschäft. Die Gewinnmarge vor Steuern und Zinsen erreichte 6,5 Prozent, die Eigenkapitalquote 42 Prozent. (sib)

