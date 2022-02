Corona-Lockerungen: Autofrühling kann heuer wieder stattfinden

Die Erleichterung unter den Linzer Autohändlern ist spürbar. Weil die Bundesregierung die Corona-Einschränkungen zurückfährt, darf der Linzer Autofrühling öffnen. "Wir freuen uns riesig", sagt dann auch der Präsident von Österreichs traditionsreichster Autoschau, Michael Schmidt.

"Ob 2G, 3G oder 2G+ gelten wird, wissen wir jetzt noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass bis zum Öffnungstag immer mehr Lockerungen gelten", so der Linzer.

Nicht alle Aussteller sind mit an Bord. Die Porsche Holding Salzburg folgt einer Konzernentscheidung, wonach der VW-Konzern während der Pandemie weltweit auf keinen Autoshows ausstellt. Das heißt: VW, Audi, Seat, Skoda und Porsche werden beim 50. Autofrühling fehlen.

Dafür stoßen die beiden Elektro-Marken Polestar und MG neu dazu. "Mehr als 50 Prozent der ausgestellten Modelle werden elektrisch sein", schätzt Schmidt. Denn an Elektro kommt kein Hersteller mehr vorbei. Freilich: "Mit der E-Mobilität können sich nicht alle Kunden anfreunden", sagt Autofrühling-Sprecher Ernest Wipplinger, der eine gewisse "Unsicherheit" bemerkt. Nicht jeder traue sich, schon ein E-Auto zu kaufen, nicht jeder wagt, bei einem Diesel zuzugreifen. Just hier wollen die Linzer Autohändler den Autofrühling-Besuchern beratend zur Seite stehen. "Und zwar nicht digital, sondern von Angesicht zu Angesicht", so Wipplinger. Um wirtschaftliche Risiken zu minimieren, wird die Autoschau auf zwei Tage reduziert: Am 19. und 20. März öffnet das Linzer Design Center jeweils von 9 bis 17 Uhr. Das Zelt wird nicht aufgestellt, dafür finden alle Marken im Inneren der Kuppel-Konstruktion Platz. Die Stände werden vereinheitlicht, denn für aufwändige Gestaltungen fehle die Zeit. Die Eintrittspreise werden auf 2019er-Niveau sein.

"Die Leute wollen nicht mehr daheim hocken, sondern auslüften und neue Modelle anschauen", sagt Ernest Wipplinger. Michael Schmidt ist jedenfalls hoffnungsvoll: "Alles über 10.000 Besucher ist ein großer Erfolg."