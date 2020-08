"Die Küche ist seit Jahren im Aufwind, aber der Lockdown hat einen Turbo ausgelöst", sagt Johannes Artmayr, Geschäftsführer von Strasser Steine mit Sitz in St. Martin im Mühlkreis. Die Österreicher hätten so viel zu Hause gekocht wie in den vergangenen 50 Jahren nicht mehr. Diese Entwicklung schlägt sich nun im Küchenabsatz nieder: Die Hersteller berichten von Umsatzzuwächsen und langen Lieferzeiten.