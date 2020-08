Corona-Check nach dem Urlaub: KTM testet am Wochenende 2000 Arbeiter

Kommendes Wochenende findet einer der größten Covid-19-Massentests im Land statt: Beim Motorradbauer KTM endet der zweiwöchige Betriebsurlaub. Vor dem Wiederanfahren der Produktionsbänder werden alle Arbeiter getestet. Rund 2000 Tests sollen in einem Drive-in in einer großen Produktionshalle in Mattighofen am Samstag und Sonntag durchgezogen werden. Nur mit einem negativen Ergebnis dürfen die Arbeiter wieder an die Produktionsbänder, bestätigt Betriebsrat Friedrich Lackerbauer entsprechende OÖN-Informationen.

Weil anzunehmen ist, dass viele Mitarbeiter, die selbst aus den Balkanstaaten abstammen und trotz eines Hinweises der Firmenleitung, nicht in Länder mit Reisewarnung zu reisen, dort Verwandte besucht haben, wollte man bei KTM auf Nummer sicher gehen. "Inzwischen wissen wir, man hätte sich auch auf einem Kroatien-Urlaub oder in Österreich anstecken können", sagt Lackerbauer.

Die Tests finden in der Freizeit statt. Einzelne hätten sich darüber beschwert, ist zu hören. Für jeden Arbeiter sei ein Zeitfenster von einigen Minuten vorgesehen. Die Reihenfolge richte sich nach den Schichtplänen. Binnen 24 Stunden würden die Ergebnisse vorliegen, die positiv Getesteten informiert. Ihr Zutrittschip ins Werk wird gesperrt. Bei KTM Sportmotorcycle seien Corona-Tests inzwischen Routine. Nach Tests neuer Motorräder müssten sich die Entwickler längst überprüfen lassen.

Beim Welser Stempel- und Lasermaschinen-Spezialist Trodat Trotec hat sich der Massentest als richtig erwiesen: Bei der zweiten Rückkehrer-Welle Anfang dieser Woche habe es zwei positive Fälle gegeben. "Beide waren völlig ohne Symptome. Die wären am Dienstag in die Arbeit gegangen und hätten weitere Kollegen angesteckt", berichtet Geschäftsführer Norbert Schrüfer.

Stichproben bei Silhouette

Auch beim Leondinger Batterienhersteller Banner wurden 500 Mitarbeiter nach dem Betriebsurlaub gescreent. "Weil die Infektionszahlen in Oberösterreich steigen, sehen wir ein erhöhtes Risiko einer Einschleusung des Virus in das Unternehmen. Deshalb haben wir die gesamte Belegschaft am Standort in Leonding getestet", berichtet der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Bawart.

50.000 Euro hat diese Prävention gekostet. Bisher waren alle PCR-Tests negativ.

Beim Brillenhersteller Silhouette, wo viele Frauen in der Produktion in Linz arbeiten, wird regelmäßig getestet. Nach dem dreiwöchigen Betriebsurlaub wurde die Stichprobenanzahl erhöht.

