Charmeoffensive von Agrofert soll Bedenken zerstreuen

Ein Termin im österreichischen Wirtschaftsministerium, Besuche bei der Wettbewerbsbehörde in Frankreich und der EU-Kommission in Brüssel, zwischendurch ein Stopp in Linz: Das Management der Agrofert ist derzeit in halb Europa unterwegs, um über den Kauf der Düngemittel-Sparte der Borealis durch die tschechische Firmengruppe zu informieren. Dem bestehenden "großen Gesprächsbedarf“ wolle man mit Transparenz begegnen.