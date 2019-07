Calmit investiert 25 Millionen Euro in Bad Ischl

Gestern fand am Bad Ischler Standort des österreichischen Baustoffherstellers Baumit GmbH der Spatenstich für eine neue Produktionsanlage statt. Ab 2021 produziert das Unternehmen Calmit GmbH dort Gefälltes Calciumcarbonat (PCC).

Calmit ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Baumit und Spaniens größtem Kalkproduzenten Calcinor. Gemeinsam investieren die beiden Konzerne 25 Millionen Euro in das neue Werk, in dem 20 Arbeitsplätze entstehen werden.

Ausgangsstoff für PCC ist natürlicher Kalkstein, der in einem nahen Steinbruch in höchster Reinheit abgebaut wird – was ein wesentliches Kriterium für die Standortwahl war. Das Natürliche Calciumcarbonat (GCC) wird bei Calmit durch Zugabe von CO2 zu PCC veredelt. Dieses besteht aus kleineren und gleichförmigeren Teilchen als der natürliche Kalk und hat auch eine höhere chemische Reinheit. Der veredelte (amorphe) Kalk wird in ganz Europa zur Erzeugung von Pharmazieprodukten, Lebensmitteln, Farbe, Papier, Kunststoffen, Klebstoffen und Dichtmitteln benötigt.

Schöner Nebeneffekt: Für die Herstellung von PCC wird aus dem bestehenden Kalkofen künftig ein Drittel der CO2-Emissionen rückgeführt und im PCC gebunden. "Das verbessert die CO2-Bilanz des Standortes Bad Ischl enorm", sagt Calmit-Geschäftsführer Stephan Giesbergen. (ebra)

