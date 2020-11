C. Bergmann: Corona verdarb Traditionsfirma die 160-Jahr-Feier

Die Feier zum 160-jährigen Firmenjubiläum von C. Bergmann musste Corona-bedingt gestrichen werden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Als eines der größten Baustoffunternehmen Österreichs habe man die Krise bisher gut bewältigt und es sei alles wieder auf Schiene, sagt Robert Grieshofer.

Seit zehn Jahren ist der ehemalige Ruderer Geschäftsführer von C. Bergmann mit Firmensitz in Traun. Namensgeber des traditionsreichen Hauses war Carl Borromäus Bergmann. Er legte 1860 mit dem Handel von Portlandzement und der Erzeugung von Betonsteinen den Grundstein für die Firma, welche auch jetzt noch in fünfter Generation in 100-prozentigem Familienbesitz ist.

Komplettanbieter

Heute hat das Unternehmen sieben Standorte in ganz Österreich, das Angebot umfasst alles rund um Fliesen, Baustoffe für den Hoch- und Tiefbau, Glas, Beton und Türen. Der Umsatz liegt bei rund 100 Millionen Euro, das Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeiter. Dazu ist C. Bergmann Gründungsgesellschafter der hagebau Österreich, einer Kooperation selbstständiger Baustoffhändler und Baumarktbetreiber in ganz Österreich.

Das heurige Geschäftsjahr, das mit Februar endet, "begann mit einer Ohrfeige", sagt Grieshofer. Er berichtet, dass "wir im ersten Lockdown stark gelitten haben. In den ersten zwei April-Wochen haben wir nur die Hälfte des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr gemacht."

Spätestens mit Juni habe das Geschäft wieder angezogen: "Die Erfahrungen, wie wir den ersten Lockdown bewältigen konnten, helfen uns beim zweiten. Wir sind gerüstet", sagt Grieshofer, dass letztendlich die Unternehmensstrategie "nicht groß beeinflusst worden ist."

Positive Grundeinstellung

Einen Blick in die Glaskugel will der Firmenchef jedoch nicht tätigen: "Wichtig ist eine positive Grundeinstellung in der Wirtschaft, und dass wir die wirtschaftliche Kraft in Österreich halten, damit uns keine Arbeitsplätze verloren gehen."

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at