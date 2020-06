Brief an Kurz: Milliarde für die Forschung

Eine zusätzliche Forschungsmilliarde speziell für angewandte Forschung wollen die Wirtschaftslandesräte von Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark vom Bund.

In einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz argumentieren Landesrat Markus Achleitner und seine Kollegen Barbara Eibinger-Miedl (Steiermark) und Jochen Danninger, dass die Verzahnung der Grundlagenforschung mit der Anwendung in Industrie und Wirtschaft der beste Hebel für einen Wirtschaftsaufschwung sei, der mit vergleichsweise geringen Mitteln große Anreize für Investitionen erreiche. "Ein Euro an Fördermitteln löst zehn Euro zusätzlichen Umsatz und Lizenzeinnahmen aus", sagt Achleitner im Gespräch mit den OÖNachrichten. Und die Nachfrage nach Forschungsförderungsgeld sei während der Corona-Phase noch gestiegen. Gleichzeitig seien die Budgets der Fördergesellschaften angespannt.

"Wir brauchen das Geld für junge Wachstumsunternehmen", sagt Achleitner und "regt" im Brief an Kurz mit seinen Kollegen an, im Rahmen eines Konjunkturprogramms mehr Geld dafür zur Verfügung zu stellen.

