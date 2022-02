Box für ländlichen Raum statt Bank und Greißler

Während Banken auf dem Land Filialen zusperren, sperrt Andreas Haider auf. "Noch im ersten Halbjahr werden wir ausgerechnet in einer ehemaligen Bankfiliale in Pram eine Unibox-Filiale eröffnen", sagt Haider. Was treibt einen, eine Lebensmittelkette zu übernehmen und dann ausgerechnet dort zu expandieren, wo andere schließen?