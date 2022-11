Borealis-Verkauf: Anmeldung ist noch ausständig

Darauf weist der niederösterreichische Bauernbund hin. Dies gehe aus einem Blick in die offizielle Fusionsdatenbank hervor, heißt es in einer Aussendung.

Ohne Anmeldung könne keine Prüfung erfolgen und es auch nicht zu einem Geschäft kommen, sagt Niederösterreichs Bauernbunddirektor Paul Nemecek. Man werde nicht tatenlos zusehen, wenn "kritische Infrastruktur" ausverkauft werde. Daher stehe man seit Monaten in Kontakt mit Brüssel.

Agrofert, das zum Reich des umstrittenen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis gehört, stellt in Abrede, dass Stellen in Linz abgebaut werden sollen. Man wolle die Produktion in Linz sogar steigern.