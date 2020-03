BMW Steyr setzt Produktion für zwei Wochen aus

Grund ist, dass auch weiterhin Antriebe und Komponenten für Standorte und Märkte benötigt werden, die nicht oder kürzer von Unterbrechungen betroffen sind. In Steyr sollen Hauptproduktionsbereiche heute, Freitag, heruntergefahren werden und am 6. April wieder anlaufen. Das teilte BMW in einer Aussendung mit. In der Zwischenzeit will das Unternehmen Instandhaltungsmaßnahmen, Umbauten und Projektarbeiten durchführen, um Projektfortschritte und Anlauftermine nicht zu gefährden. Entwicklung und Projektgeschäft würden im Homeoffice fortgeführt.

Positiver Test bei Mitarbeiter

Ein Werksmitarbeiter bei BMW Steyr wurde gestern positiv getestet. Alle Kollegen, die mit ihm Kontakt hatten, seien sicherheitshalber nach Hause geschickt worden, teilte der Konzern mit. Der betroffene Bereich im Werk wurde desinfiziert, wie es heißt.