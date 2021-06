Säen, ernten, mahlen, backen, verkaufen – und das in der Region und ohne Einsatz von Chemie: Dieses Ziel haben sich vier Partnerbetriebe der oberösterreichischen Landwirtschaft mit dem Projekt "Blumenkorn" gesetzt. "In dieser Form ist es bisher einzigartig in Oberösterreich": So lautete der Tenor bei der Präsentation des Projekts gestern, Dienstag, in Sankt Florian bei Linz und in Sankt Marien. Zusammengetan haben sich der Landwirt Nikolaus Stiebitzhofer, die Forstnermühle, der Bäcker