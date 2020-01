Billa plant 2020 noch zwei Filialen in Oberösterreich

Damit setze das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort, teilte der Handelskonzern mit.

5150 Mitarbeiter sind in 323 oberösterreichischen Filialen beschäftigt. Das sei ein Personalplus von fast 100 gegenüber dem Jahr zuvor, berichtet Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele in einer Aussendung. Österreichweit beschäftigt die Handelskette mehr als 20.000 Mitarbeiter in 1100 Filialen, 400 Stellen sind im Vorjahr dazugekommen.

2019 wurden in Oberösterreich vier Filialen eröffnet (in Steyregg, Schärding, Steyr und Katsdorf). Für diese und sieben Standort-Modernisierungen wurden 18 Millionen Euro ausgegeben. In Wien wird eine Scan-&-Go-Filiale getestet. 100 sind click-&-collect-fähig, Online-Bestellungen können in den Filialen abgeholt werden. In Oberösterreich sind das sieben – unter anderem in Walding, Asten und Inzersdorf.