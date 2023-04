"Bilderbuch-Gründer": Löwen-Lob für Trauner Start-up "My Esel"

Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer, die Gründer von "My Esel", traten Montagabend in der VOX-Show vor die Löwen, um ihr innovatives Fahrrad zu präsentieren. Das 2017 gegründete Start-up produziert in Oberösterreich maßgefertigte Fahrräder, bei denen ein Holzrahmen exakt auf die Körpermaße seines künftigen Besitzers abgestimmt werden kann. Der Wunsch der beiden Firmenchefs an die Investoren: eine Finanzspritze von 675.000 Euro und das Know-How eines Löwen, um auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Dafür boten Fraundorfer und Mayrhofer 15 Prozent ihres Unternehmens an.

Mit in die "Höhle" brachten die Gründer auch ihren Markenbotschafter Joey Kelly, der Musiker und Extremsportler schwört auf die Holzräder aus Traun. Bei seinen sportlichen Abenteuern habe er sich bis jetzt immer auf seinen "Esel" verlassen können, sie seien "wahnsinnig robust und nachhaltig", wie Kelly sagte.

Löwen waren sehr angetan

Die bisherige Bilanz von "My Esel" ließ die Löwen rund um Carsten Maschmeyer und Judith Williams aufhorchen: 4,5 Millionen Euro konnten die Trauner bisher mit ihren Rädern umsetzen, 2,6 Millionen davon im vergangenen Jahr. "Es kommt selten vor, dass etwas Altes verbessert wird und die Gründer damit auch noch profitabel sind, großes Kompliment", lobte Williams den Auftritt: "Ich finde das Produkt genial."

Investor Carsten Maschmeyer (r.) nahm das Rad genau unter die Lupe. Bild: RTL / Bernd-Michael Maurer

"Bilderbuch-Gründer" nannte Maschmeyer die beiden Oberösterreicher. Dennoch mussten Fraundorfer und Mayrhofer bei ihrem Pitch eine Absage nach der anderen hinnehmen. "Es reizt mich sehr, aber ich bin keine Expertin für Fahrräder", sagte Williams. Auch die neue "Höhle der Löwen"-Investorin Janna Ensthaler machte kein Angebot, obwohl sie sehr angetan von dem Rad war.

Ganz mit leeren Händen mussten die beiden Trauner dennoch nicht heimreisen: Carsten Maschmeyer gab den beiden noch eine Bestellung von sieben E-Bikes mit auf den Weg. "Natürlich sind wir jetzt ohne Zusage enttäuscht. Wir haben uns bestmöglich präsentiert", sagte Fraundorfer nach dem Pitch. "Es war eine emotionale Achterbahnfahrt", so Mayrhofer. "Ich glaube aber, dass wir trotzdem erfolgreich sein werden - auch ohne Löwen."

