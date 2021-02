Betriebsversammlung in Borealis Linz: "Diesmal wollen wir mitreden"

Heute, Montag, findet von 13 bis 14.30 Uhr eine virtuelle Betriebsversammlung in zwei der drei Linzer Borealis-Firmen statt. Thema sind der anstehende Verkauf der Borealis Agrolinz Melamine und der dazugehörigen Vertriebsmannschaft in der Borealis L.A.T. Beide Firmen beschäftigen 840 Mitarbeiter in Linz.