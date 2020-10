"Bei der Digitalisierung holt Oberösterreich jetzt auf"

Seit 30 Jahren ist er am Institut für Organisation der JKU tätig und forscht zu Innovation sowie digitalen Plattformen. Und Bauer zeichnet hauptverantwortlich für das 162 Seiten starke Linzer Innovationsprogramm, mit dem Linz "Innovationshauptstadt Europas" werden will. Beim Digitalos sitzt Bauer für den Innovationshauptplatz Linz in der Jury. Bewerbungen sind online auf www.digitalos.at möglich.

Aber was ist Innovation eigentlich, und was zeichnet innovative Menschen und Unternehmen aus? "Es heißt, Produkte, Services und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sowohl neu als auch wertvoll sind", sagt Bauer. Es sei ganz einfach, etwas Neues zu machen. Jeder Zufallszahlengenerator könne eine Reihe von Zahlen hervorbringen, die es so noch nie zuvor gegeben habe. "Aber die Kunst liegt darin, etwas Neues zu schaffen und den Markt oder die Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es nützlich und wertvoll ist."

Menschen, denen dies gelinge, seien fachlich kompetent, hochmotiviert, permanent am Spielen und Experimentieren – und Netzwerker. "Kreative Menschen erfinden selten Dinge völlig neu", sagt der Wissenschafter. Vielmehr seien sie Integratoren, die kleine Ideen zu großen zusammensetzen.

In der Innovationsforschung gehe es derzeit darum, größere Innovationsschübe rasch umsetzen zu können. Bei der Digitalisierung drehe sich alles um enorme Datenmengen. Noch nie zuvor seien so viele Daten gesammelt worden wie heutzutage. Durch digitale Transformation entstehe ein digitaler Zwilling der Welt, ein Spiegelbild, das fast alle Vorgänge in Echtzeit abbilde. "Das ist eine einmalige Chance", sagt Bauer. "Aber wenn dieses Wissen nur einer kleinen Elite zur Verfügung steht, was derzeit leider der Fall ist, kann das zu Konflikten führen."

Pensionisten mit Smartphones

Die Coronakrise habe eine "Entmythologisierung" der virtuellen Zusammenarbeit bewirkt. Erfahrungen und Fakten hätten Ängste und Träume ersetzt. Betriebe, die sich Homeoffice bisher verwehrt hätten, hätten nun die praktische Seite gesehen. Tatsache sei aber auch, dass Raum und Zeit für persönliche Begegnungen weiterhin wichtig seien – "in Politik, Wirtschaft, Bildung, Forschung".

Oberösterreichs Rolle vergleicht Bauer mit einem Formel-1-Rennen. "Wir sind aus einer der hinteren Reihen gestartet und befinden uns jetzt auf einer Aufholjagd." Als Industriebundesland habe sich Oberösterreich lange auf Maschinen konzentriert. Mittlerweile habe man aber auch die Bedeutung von Software und Daten in der Industrie erkannt.

Menschen, die der Digitalisierung skeptisch gegenüberstehen, sollten ermutigt werden, dass es auch Chancen gebe. "Meine Eltern sind älter als 80 und konnten sich lange nicht mit dem Internet anfreunden. Heute wollen sie auf ihr Handy nicht mehr verzichten."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at