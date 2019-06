Autofabriken der Zukunft

Im deutschen Sindelfingen baut Daimler derzeit die modernste Autofabrik der Welt, "Factory 56". Aus Linz kommt die zentrale Software für fahrerlose Transportsysteme in der Produktion.

Die große Herausforderung ist heute, dass fast kein Auto dem anderen gleicht, wenn es aus der Fabrik rollt. Das macht die Fertigung komplizierter und aufwändiger – klassische Linienfertigung passt nicht mehr für Losgröße 1. Abhilfe für eine flexible Fertigung schafft Siemens mit fahrerlosen Transportrobotern – entwickelt in der Linzer Kraußstraße im Smart Factory Lab.

Dies ist das globale Kompetenzzentrum des Weltkonzerns für Automatisierungslösungen in der Automobilproduktion. Wolfgang König hat im Geschäftsbereich rund 180 Experten geschart.

Der "Flottenmanager" von Siemens, der ab 2020 bei Daimler die 450 selbst fahrenden Transportwagen für die Fertigung der neuen S-Klasse steuern wird, hat einen wesentlichen Vorteil, sagt König. "Unsere Software bietet die Gesamtsicht über die Fabrik und kann Riesendatenmengen verarbeiten, und zwar unabhängig vom Hersteller der Transportwägen." Das sei einzigartig, dass nun erstmals eine Software verschiedenartige Hersteller mit dem Gehirn der Fabrik, der Leitsteuerung, sprechen lässt. Die Fahrzeuge, die beispielsweise Autoteile zu einer Lackieranlage bringen, bewegen sich nicht mehr auf vorgegebenen Schienen oder Spuren in der Halle, sondern fahren erstmals auslastungsgesteuert, also wo sie gerade benötigt werden. Somit können Bearbeitungsstationen autonom, flexibel und kostengünstig ausgelastet werden.

Sicherheit geht vor

Das Sicherheitsthema wird groß geschrieben. Liegt etwas auf dem Boden oder kommt ein Mensch in die Quere, erkennt der fahrende Roboter das in Sekundenbruchteilen und reagiert.

Weiterer Vorteil der Siemens-Steuerung sei die Gesamtsicht. "So können wir aus den Daten der selbst fahrenden Vehikel einen kompletten Vergleich von Arbeitsschichten bieten", so König. Welche Maschine hat wie viel geschafft, wie viel Alarme gehabt, welche Schicht läuft besser?

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und selbstlernenden Systemen optimiert Siemens die Autoproduktion in aller Welt und auch bei Magna in Graz. Es sei allerdings schwierig, in Linz noch entsprechend qualifizierte Leute zu finden. Georg Marchgraber, Leiter Fertigungsmanagement bei Siemens: "Die gehen lieber zu Spotify und Amazon und nicht in die vermeintlich unerotische Industrie." Siemens sucht rund 30 Mitarbeiter (Programmierer, Automatisierungstechniker).

Artikel von Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft u.rubasch@nachrichten.at