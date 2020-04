Die Autefa in Linz (früher Textilmaschinenfabrik Ernst Fehrer AG) sieht sich in der Corona-Krise im Aufwind: In dem Werk werden unter anderem Nadelmaschinen produziert, auf denen beispielsweise Filzstoffe für Matratzen, Möbelpolster oder Fahrzeuge hergestellt werden. 80 Mitarbeiter sind in Linz beschäftigt, sagt Geschäftsführer Andre Imhof. Der gebürtige Schweizer ist an den weltweit sechs Autefa-Standorten für die Produktion zuständig.