1902 hat Siemens die erste Vertriebsniederlassung in Linz gegründet. Pünktlich zum 120. Geburtstag wurde gestern, Dienstag, der neue Standort in der Linzer Wolfgang-Pauli-Straße eröffnet. In dem als "Innovation Hub Oberösterreich" bezeichneten Gebäude arbeiten erstmals alle 700 Mitarbeiter, die der Konzern in unserem Bundesland beschäftigt, an einem Ort. Früher hatte es fünf, zuletzt drei Standorte gegeben.