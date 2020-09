Die Gurkerlflieger biegen auf die Zielgerade ein. In wenigen Tagen sollte die Ernte gelaufen sein. Hinter den Landwirten, aber auch hinter der Efko-Genossenschaft werden dann außergewöhnliche Zeiten liegen. So waren etwa mit Beginn der Corona-Krise die Delikatessgurken des Konzerns, der jährlich insgesamt rund 90.000 Tonnen Rohware verarbeitet und veredelt, wochenlang ausverkauft. Das Produkt stand beim Hamstern also ganz oben auf der Einkaufsliste der Konsumenten.