Auf der Suche nach den Fachkräften von morgen

"Das sind Festtage für die Berufswahl", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gestern bei der Präsentation des Programms für die Messe Jugend & Beruf in Wels. Zum 30-Jahr-Jubiläum bietet die von den OÖN begleitete Veranstaltung noch mehr Angebot und Platz.

"Wir müssen beim Thema Fachkräftesicherung mehr denn je den Blick auf eine treffsichere und geglückte Bildungs- und Berufsentscheidung der Jugend richten", sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Das Motto bei der Suche nach den Fachkräften: "Der beste Schritt in deine Zukunft."

Zum Jubiläum wurde an mehreren Schrauben gedreht. So findet die Messe nicht mehr wie in der Vergangenheit in den Hallen 1 bis 8, sondern in den neuen Messegebäuden 20 und 21 statt: "Damit haben wir unsere Ausstellungsfläche um 7500 auf 22.500 Quadratmeter vergrößert", sagt Hummer.

Das ist auch gut so: 301 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen präsentieren sich und ihre Möglichkeiten – das sind so viele wie noch nie zuvor. Hummer: "Für alle Fähigkeiten und Talente ist das Richtige dabei. Es gilt nur, dass Passende für sich herauszufinden. Und genau diese Möglichkeit bietet diese Messe." Im Vorjahr wurden 80.000 Besucher gezählt, die die vom Land unterstützte Messe der Wirtschaftskammer besucht haben. (viel)