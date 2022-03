Auch fehlende Farbdeckel bremsen Welser Heimwerkerkette 3e nicht

"Unsere Mitgliedsbetriebe sind zwar nicht so bekannt wie die Mitbewerber auf der Großfläche, aber beim Wachstum stehen wir ihnen in nichts nach", sagt Markus Dulle, Vorstandschef der 3e-Gruppe mit Zentrale in Wels. Die Heimwerkerkette mit den Vertriebskonzepten Let’s Doit, Let’s Doit Holzprofi, Bad & Co, E-Norm sowie IPM konnte den Umsatz im Vorjahr um 9,2 Prozent auf 709 Millionen Euro steigern. Bereits 2020 hatte die Gruppe mit 314 selbstständigen Fachhändlern ein Plus von 12,6 Prozent erzielt.

Wie im ersten habe 3e auch im zweiten Corona-Jahr vom "Cocooning-Effekt" profitiert, sagt Dulle im Gespräch mit den OÖNachrichten. Weil sich mehr Menschen in die eigenen vier Wände zurückzogen und Haus, Wohnung und Garten verschönerten, wuchs der Werkzeugfachhandel.

Anders als zu Beginn der Pandemie sei es nun wegen des Drucks auf die Lieferketten allerdings schwieriger, alle Produkte zu erhalten. "Wir bestellen alles, was wir bekommen können, und unser Zentrallager in Wels ist noch relativ gut gefüllt", sagt Dulle. Manche Lieferanten klagten aber darüber, etwa auf Farbdeckel oder Kunststoffkassetten für Akkuschrauber warten zu müssen. Neben den gestiegenen Transport- und Energiepreisen seien die rissigen Lieferketten derzeit der größte Hemmschuh für die Händler.

Extern und intern digitalisieren

Trotzdem geht der 3e-Chef davon aus, den Wachstumskurs auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu können. Zuversichtlich stimmt ihn nicht nur die Entwicklung auf dem Heimmarkt, sondern auch jene im Ausland. Rund ein Fünftel ihres Gesamtumsatzes macht die Heimwerkergruppe in elf Ländern in Süd- und Osteuropa. Während der Krise hätten die Menschen in diesen Ländern zwar etwas sparsamer agiert als in Österreich, nun gleiche sich das jedoch wieder an, sagt Dulle.

Vorantreiben will der aus Kärnten stammende Manager auch die Digitalisierung von 3e. 2019 hatte die Kette in Wels einen Omni-Channel-Store eröffnet, in dem interaktive Verkaufsregale, Videos und Apps die Mitarbeiter und Kunden unterstützen.

Mittlerweile gebe es österreichweit sechs derartige Geschäfte, die jüngsten beiden davon in Wien-Simmering und Knittelfeld. Bis 2025 sollen 20 bis 25 Geschäfte neu gebaut oder auf dieses Konzept umgerüstet werden.

Auch intern soll Digitales bei 3e wichtiger werden. So will der Vorstandschef die verschiedenen Warenwirtschaftssysteme der Händler vereinheitlichen, um effizienter zu werden. Künftig soll die Disposition mit künstlicher Intelligenz und automatischen Prozessen ausgestattet werden.

Schwierig bleibe die Suche nach Mitarbeitern, sagt Dulle. Gerade bei jungen Menschen habe die Lehre im Handel noch immer kein gutes Image. "Und viele wollen am Freitag zu Mittag heimgehen und am Samstag gar nicht arbeiten. Das macht es nicht einfacher." Österreichweit hat 3e rund 2700 Mitarbeiter, davon 120 in Wels.