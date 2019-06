Arbeitsmarkt: Beschäftigung und Zahl der offenen Stellen steigen weiter

Trotzdem gebe es keinen Grund zur Enttäuschung. „Die Entwicklung ist weiterhin höchst erfreulich“, sagte gestern Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), zu den Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai.

Die Beschäftigung wuchs auch im Mai weiter deutlich: Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg um 71.000 oder 1,9 Prozent auf 3,81 Millionen. Die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen erhöhte sich einmal mehr um 8,9 Prozent auf 82.280.

Auch gab es um 661 mehr offene, sofort verfügbare Lehrstellen als Lehrstellensuchende. In den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg und Tirol sind derzeit dreimal so viele Lehrstellen offen, als Lehrstellensuchende gemeldet sind.

Starker Rückgang am Bau

Nach Branchen sank die Arbeitslosigkeit (ohne Schulung) am stärksten am Bau mit 6,3 Prozent sowie im Gesundheits- und Sozialwesen mit 6,1 Prozent. Regional betrachtet sank die Arbeitslosigkeit (ohne Schulungsteilnehmer) in acht Bundesländern. Nur in Vorarlberg gab es einen leichten Anstieg. In Oberösterreich sank die Arbeitslosigkeit mit 3,6 Prozent am stärksten, gefolgt von Salzburg, Kärnten und Niederösterreich mit je 3,3 Prozent.

Nimmt man die Schulungsteilnehmer dazu, dann sank die Zahl der Arbeitssuchenden in allen Bundesländern, am stärksten in Wien mit 5,6 Prozent. Die Zahl der Schulungsteilnehmer sank deutlich um 12,6 Prozent auf 64.189.

Wie schon in den Vormonaten sank die Arbeitslosigkeit der Österreicher im Mai überdurchschnittlich. Bei Ausländern stieg sie hingegen um 3,2 Prozent. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen (mindestens ein Jahr ohne Job) sank mit 6,6 Prozent überdurchschnittlich stark. Bei Älteren stieg sie hingegen um 1,5 Prozent.

Dieser Trend hänge zum einen damit zusammen, dass der Anteil der Älteren an der Erwerbsbevölkerung generell rasch anwächst und es daher auch mehr ältere Arbeitslose gibt, erklärt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl.

Zum anderen stimme es aber natürlich, dass es über 50-Jährige auch bei guter Arbeitsmarktlage noch immer schwerer haben, wieder in Beschäftigung zu kommen, wenn sie einmal ihren Job verloren haben.

Beim AMS verweist man auf die hohe Dynamik des Arbeitsmarktes: Allein im Lauf des Mai haben mehr als 50.000 Menschen, die zuvor beim AMS vorgemerkt waren, eine Arbeit aufgenommen.

Von den 29.023 in Oberösterreich arbeitslos gemeldeten Personen hat rund ein Drittel gesundheitliche Einschränkungen. Um diese Gruppe wolle man sich künftig verstärkt kümmern, sagt Gerald Haider vom AMS OÖ im OÖN-Gespräch.