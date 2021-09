"Arbeitgeber dürfen Gesundheitsdaten weder abfragen noch speichern"

Geimpft, getestet oder genesen? Bundesregierung und Sozialpartner sind sich grundsätzlich einig, dass die 3-G-Pflicht auch in der Arbeitswelt eingeführt werden soll. Das Gesundheitsministerium arbeitet an einer Verordnung. Diese Woche wurde zudem eine OGH-Entscheidung veröffentlicht, in der die Kündigung eines Altenpflegers, der regelmäßiges Testen abgelehnt hatte, für rechtens erklärt wurde.