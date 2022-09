Die 350 Mitarbeiter verteilen sich auf die Standorte Wels, Graz, Wien und Werndorf. In Wels hat Christof im Jahr 2015 die damals in die Pleite gerutschte FMT übernommen. Alleine in Wels sind 240 Mitarbeiter inklusive Monteure betroffen. Gründe für die „notwendigen Sanierungsmaßnahmen“ seien weitreichende Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Russland/Ukraine-Krise, teilte Christof mit. Massive Lieferverzögerungen und enorme Preissteigerungen von teilweise 200 bis 300