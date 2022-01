Die Schneelage in Oberösterreichs Skigebieten ist gut, die Stimmung bei vielen, vor allem kleineren Hoteliers weniger. In der Region Gosau etwa berichten Betriebe von null bis 40 Prozent Auslastung, was gegenüber einem Normaljahr schmerzhafte Umsatzeinbußen bedeutet. Leitbetriebe wie das Familien-Luxusresort Dachsteinkönig hingegen kommen mit einem blauen Auge durch die schwierige Zeit. "Wir sind froh, dass wir offen haben dürfen.