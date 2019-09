Eine Insolvenz mit einer Quote von 100 Prozent endet – also der vollständigen Begleichung aller Schulden – ist ungewöhnlich. Bei den sechs Pleiten der Firmengruppe Wozabal ist das bei zwei kleineren Unternehmen gelungen. Auch in den anderen, größeren Firmen wurden jeweils Quoten über 40 Prozent erzielt, berichten Masseverwalter Rudolf Mitterlehner und seine fünf Kollegen.