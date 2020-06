AK: Neue Direktoren bringen Generationswechsel

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat die Weichen für einen Generationswechsel gestellt: Der seit 2011 amtierende Direktor Josef Moser geht mit Jahresende in Pension, ebenso sein Stellvertreter Franz Molterer. Gestern hat der Vorstand der AK ein Personalpaket beschlossen.

Neue Direktorin wird die 45-jährige Andrea Heimberger. Sie rückt von einem der beiden Stellvertreterposten auf. Die beiden neuen Stellvertreter werden der bisherige Leiter der Abteilung Rechtsschutz, Ernst Stummer, und Harald Dietinger, bisher Geschäftsführer in der Gewerkschaft Bau-Holz und einer der Stellvertreter von Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer.

Dietinger wechselt von der freiwilligen in die Pflichtvertretung der Arbeitnehmerseite. Seine Bestellung hat auch intern überrascht. Dietinger hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegensätzliche Meinungen in interessenspolitischen Themen geleistet. Er zählte auch zu dem Lager, das Heimbergers Karriereweg zumindest aufmerksam beobachtet hat.

Im Zuge der Nachfolge-Debatte um den 67-jährigen Kalliauer ließ Dietinger in den OÖN aufhorchen: "Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ein GPA-Vertreter Präsident wird." Das richtete sich gegen den logischen Nachfolge-Kandidaten Andreas Stangl, der Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten ist.

Stummer ist in der AK anerkannt und soll ein Signal Richtung Mitgliederorientierung sein. Auch die gebürtige Braunauerin Heimberger will den Kontakt der AK zu den Mitgliedern intensivieren.

Auch die Spitze der BBRZ-Gruppe wird neu: Dort geht Manfred Polzer in Pension. Roman Pöschl wird neuer Sprecher der Geschäftsführung. Andreas Neubauer, derzeit in der AK Leiter für die Betriebliche Interessensvertretung, wechselt in die Geschäftsführung des BBRZ, das der AK und der Gewerkschaft gehört und sich um Bildung und Rehabilitation kümmert.

