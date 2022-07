Christian Stadlers Hand fährt über eine Staude Ackerbohnen, schon krabbelt ein Marienkäfer an seiner Hand. "Schon nach dem ersten Jahr unseres Pilotprojekts Streifenanbau können wir sagen: Die Biodiversität hat sich durch dieses Anbausystem verdoppelt", sagt Stadler. Der Biopionier und Biogemüse-Erzeuger steht in einem fünf Meter breiten Streifen Ackerbohnen, an den ebenso breite Streifen Erdäpfel, Kleegras, Mais und Winterweizen anschließen.