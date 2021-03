3500 Wohneinheiten im Vorjahr gefördert

"Im Bundesländervergleich liegen wir damit im Mittelfeld, im Neubaubereich und bei der Sanierung sind wir aber trotzdem an der Spitze", zog gestern Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner Bilanz über das Jahr 2020. So wurden trotz einiger Verzögerungen durch die Corona-Pandemie 3500 geförderte Wohneinheiten errichtet, dazu wurden fast 7200 Sanierungsprojekte unterstützt. Über die Covid-19-Wohnkostenbeihilfe wurden insgesamt 466.000 Euro an 2800 Haushalte ausgeschüttet.

