Sie sind "Möglichmacher", helfen ihren Landsleuten fern der Heimat und legen Kontakte zwischen Wirtschaft und Kultur. So ganz nebenbei ist es ziemlich viel Ehre (und Ansehen), ein Honorarkonsul zu sein. In Oberösterreich gibt es 31 von ihnen. Sie vertreten Staaten wie Cote d’Ivoire/Elfenbeinküste in Afrika (Stefan Schermaier), Kasachstan (Friedrich Floimayr) bis Korea (Peter Neumann) und Rumänien (Wolfgang Berger-Vogel).