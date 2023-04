150 Jahre Holter: "Das ist die tollste Branche"

"Alle reden übers Heizen. Und jeder Tag beginnt und endet im Badezimmer. Das ist die tollste Branche", sagte Heimo Holter am Donnerstagabend bei der 150-Jahr-Feier des Welser Sanitär- und Heizungsgroßhändlers Holter. Er hat das Unternehmen gemeinsam mit seinem Cousin Gerd Holter von 1972 bis 2007 geführt und ausgebaut. 1873 war die Firma von Franz Holter als Eisenhandlung gegründet worden.

Mehr als 1000 Gäste, Industrie- und Installationspartner sowie Mitarbeiter waren bei der Veranstaltung in der Messe Wels dabei. "Wir feiern auch 150 Jahre Fortschritt, Innovation und Nachhaltigkeit", sagte Michael Holter, der das Unternehmen seit 16 Jahren in fünfter Generation gemeinsam mit seiner Großcousine Jasmin Holter-Hofer (die am Donnerstag erkrankt fehlte) führt. Seit heuer sind auch Markus Steinbrecher ("Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens wird weitergehen") und Bernhard Karlsberger in der Geschäftsführung. Holter und Holter-Hofer ziehen sich 2024 in den Aufsichtsrat zurück, um sich auf strategische Arbeit zu konzentrieren.

Laut Michael Holter soll das Unternehmen langfristig ein Familienbetrieb bleiben – auch wenn es immer wieder Anfragen großer Übernahme-Interessenten gebe.

Michael Holter, Heimo Holter und Gerds Witwe Margit Holter begrüßten unter anderen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und den Welser Bürgermeister Andreas Rabl. Neben Talks und Historischem gab es moderne Darbietungen des Künstlerduos Aquarius, eine "Mapping Dance Show" des Tänzers Chris Cross und Gratulationen von Stimmenimitator Alex Kristan.

