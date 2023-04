Wirtschaftspreis Pegasus: Der Countdown läuft

Zum 30. Mal vergeben die OÖNachrichten und ihre Partner den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes. Unter nachrichten.at/pegasus2023 sind Einreichungen möglich – heuer unter dem Motto "Neue Wege" in den Kategorien Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres.

Unter den zahlreichen bisherigen Bewerbungen ist zum Beispiel jene von BMD Systemhaus aus Steyr bei den Erfolgsgeschichten. Im Vorjahr feierte das Unternehmen sein 50. Bestandsjubiläum – mit einem Umsatzrekord. Die Zahl der Mitarbeiter ist laut Geschäftsführer Markus Knasmüller seit 1993 von 47 auf 729 gestiegen. BMD Systemhaus bietet Software-Lösungen für Unternehmen und Steuerberater an, etwa "das Unternehmen/die Kanzlei auf dem Smartphone", Baustellen-Software, digitales Belegmanagement und papierlose Buchhaltung.

Weiterer Bewerber: Franz Tretter (hello again)

In der Kategorie Innovationskaiser hat sich unter anderen hello again aus Leonding beworben. Das 2017 gegründete Unternehmen entwickelt individuell zugeschnittene Apps, die Firmen per Smartphone ihren Kunden anbieten können. Im Schnitt werden laut Geschäftsführer Franz Tretter rund 25 Prozent des Umsatzes in Innovation investiert.

