Wirtschaftsportal hilft Betrieben bei Digitalisierung

Das ist das Ziel des Wirtschaftsportals Oberösterreich (zu finden unter wirtschaftsportal.ooe.gv.at). Es ist seit einem halben Jahr in Betrieb. 1378 Anträge wurden bisher fertig bearbeitet, 1714 sind in Bearbeitung. Insbesondere Anträge und Formulare für diverse Förderungen können direkt online bearbeitet und eingereicht werden. Für die Nutzung ist eine Registrierung beim Unternehmensserviceportal sowie eine Anmeldung per ID-Austria (elektronische Identität) nötig.

"Mittlerweile befinden sich elf Verfahren im Wirtschaftsportal Oberösterreich, die von den heimischen Unternehmen genutzt werden können", sagt VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der Digitalisierungsgrad in der Abteilung Wirtschaft und Forschung beträgt laut Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner 81 Prozent aller Unternehmensförderfälle.

