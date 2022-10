Wirtschaftsnobelpreis geht an drei US-Ökonomen

Zum Abschluss der heurigen Nobelpreis-Bekanntgaben sind am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet worden. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm entschied sich diesmal für den Bankenbereich und verlieh diese Auszeichnung an Ex-Fed-Chef Ben Bernanke (Brooklings Institute) und weiters an die US-Ökonomen Douglas Diamond (University of Chicago) und Philip Dybvig (Washington University).

