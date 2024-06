Wirtschaftskraft: Sport bringt Oberösterreich 2,4 Milliarden Euro

„Der Sport ist der am meisten unterschätzte Wirtschaftsbereich in Österreich“, sagt Markus Achleitner, VP-Landesrat für Wirtschaft und Sport. Das zeigt eine Studie des Instituts „SportsEconAustria“ von Ökonom Christian Helmenstein. Darin wurde die Wertschöpfung des Sports in Oberösterreich messbar gemacht. Das Institut erstellt solche Analysen für alle EU-Staaten und berät auch das Vereinigte Königreich.

In Oberösterreich erzielen die Sportstätten und Fitnesszentren allein eine Wertschöpfung von 167 Millionen Euro. Werden aber sämtliche Wirtschaftsbereiche, wie etwa der Sportartikelhandel oder der Tourismus miteinberechnet, ergibt sich eine Wertschöpfung von 2,4 Milliarden Euro (3,5 Prozent des Bruttoregionalprodukts). Fast 36.000 Beschäftigungsverhältnisse im Bundesland hängen direkt oder indirekt am Sport. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021, Helmenstein geht von einer Steigerung im Jahr 2023 aus.

Achleitner will die Ergebnisse für die Erstellung der neuen Sportstrategie des Landes nutzen. Er sieht auch politische Ableitungen: Der Bund solle sich stärker an Investitionen in diesem Bereich beteiligen. Denn von den 948 Millionen Euro an Steuern und Abgaben, die abgeführt werden, erhalten die Länder und Kommunen nur ein Fünftel über den Finanzausgleich zurück. Knapp drei Viertel gehen an den Bund und die Sozialversicherungen.

Mehr zum „Wirtschaftsfaktor Sport“ lesen Sie am Samstag im Wirtschaftsmagazin Pegasus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner