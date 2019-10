Wirtschaftskammer: Obmannwechsel in der Sparte Handel

Ernst Wiesinger ist zum neuen Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) bestellt worden. Das gab die WK heute, Mittwoch, in einer Aussendung bekannt. Wiesinger ist Vorstandsvorsitzender beim Welser Unternehmen Kellner & Kunz und als Generalmanager Konzernverantwortlicher der europaweit tätigen Reca-Gruppe. Kellner & Kunz ist ein Großhandelsunternehmen im Bereich Befestigungstechnik und Werkzeuge. Der Betrieb bietet Waren und Dienstleistungen zur Beschaffungskostenoptimierung für Handwerks- und Industriebetriebe. 1200 Mitarbeiter sind beschäftigt. Wiesinger steht seit 2010 als Obmann an der Spitze des heimischen Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandels.

Wiesinger folgt als Obmann Christian Kutsam vom gleichnamigen Modehaus nach. Kutsam hat die Interessen der heimischen Handelsunternehmen seit 2014 vertreten. Wiesinger nennt als vorrangiges Ziel, den Handel in Österreich zukunftsfähig zu erhalten - trotz internationaler Konkurrenz vor allem im Online-Bereich: „Der Handel soll als Dienstleister und Servicegeber für seine Kunden in Zukunft noch mehr in Erscheinung treten können. Dafür ist es notwendig, dass dem Handel auch in Zukunft top ausgebildete Fachkräfte mit Kompetenz und Servicequalität zur Verfügung stehen.“