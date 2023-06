Wirtschaftskammer machte fast sechs Millionen Gewinn

So sollen der Innenhof und der neue Haupteingang der Wirtschaftskammer in Linz aussehen.

Der Direktor der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Gerald Silberhumer, hat beim Wirtschaftsparlament am Mittwoch den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 vorgelegt. Demnach hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WK OÖ) einen Gewinn von knapp sechs Millionen Euro gemacht. Der wird den Rücklagen für Bauten und Instandhaltung zugewiesen. Denn nach der Sanierung und Erweiterung der Zentrale am Linzer Hessenplatz steht ein weiteres Großprojekt an. "Die Wifi-Zentrale wurde 1961 errichtet.