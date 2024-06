Baukosten von 37 Millionen Euro: Neues "Haus der Wirtschaft" in Linz

Seit Oktober 2022 prägte eine Baustelle den Linzer Hessenplatz: Die Zentrale der Wirtschaftskammer Oberösterreich wurde um insgesamt 37,2 Millionen Euro umgebaut. Die Interessenvertretung bezog das Gebäude im Jahr 1952, seither hat es kaum bauliche Veränderungen gegeben. Im Mai wurden die Bauarbeiten, an denen rund hundert Unternehmen (90 Prozent davon aus Oberösterreich) beteiligt waren, nach 81 Wochen abgeschlossen.

Zeit- und Budgetplan seien eingehalten worden, sagte Kammerpräsidentin Doris Hummer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, bei der sie mit Kammerdirektor Gerald Silberhumer durch das modernisierte "Haus der Wirtschaft" führte. Die Veränderung ist auch außen sichtbar: Hinter der Bushaltestelle befindet sich ein öffentlicher Park, über den man in die Wirtschaftskammer gelangt. In der Tiefgarage wurde die Zahl der Parkplätze von 187 auf 250 erhöht.

Gastronomie und "Talent Space"

Im Inneren wurden neue Kundenzonen und Seminarräume geschaffen, die von Unternehmen gebucht werden können. "Mit dem Neubau gebe es nun die Möglichkeit für Treffen und Austausch", sagte Hummer. Mit dem Bistro "Felix" gibt es ein Gastronomieangebot, das sowohl den Mitarbeitern als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Präsidentin Hummer und Direktor Silberhumer im neuen "Talent Space". Bild: Röbl

Neben dem Ausbau und der Digitalisierung des "Julius-Raab-Veranstaltungssaals" wurde auch ein "Talent Space" geschaffen, in den ab September Schulklassen eingeladen werden. 10.000 Jugendliche zwischen zwölf und dreizehn Jahren sollen dort jedes Jahr ihre Stärken erkunden, sagte Silberhumer. Es gibt unter anderem Virtual-Reality-Brillen und eine Wärme- und Kältekammer, um Arbeitsbedingungen zu simulieren.

Nächstes Großprojekt geplant

Von der Bundesregierung forderte Hummer erneut eine Senkung der Lohnnebenkosten sowie ein Investitionspaket für die Bauwirtschaft. Die Wirtschaftskammer gehe ihrerseits bei der Entlastung voran: Im Wirtschaftsparlament brachte Hummer gestern einen Antrag auf Senkung des Oberösterreich-Anteils der Kammerumlage 2 – von 0,34 auf 0,31 Prozent – ein.

Schon 2025 steht das nächste Bauprojekt bevor: Das Wifi in Linz soll erneuert werden. Laut Hummer wird die Dotierung frischer Baurücklagen vorbereitet.

