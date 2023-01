Wirtschaftskammer fordert schnelle Umsetzung bereits beschlossener Hilfsmaßnahmen

Auf ein "energiepolitisch extremes Jahr" blickte die oö. Wirtschaftskammer am Montag bei einer Pressekonferenz in Linz zurück. Die gestiegenen Energiepreise, die sich zum Teil verzehnfacht hätten, würden für viele Unternehmen eine enorme Belastung darstellen. Die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungsmaßnahmen müssten deshalb rasch umgesetzt werden, damit Betriebe im internationalen Wettbewerb "nicht an Boden verlieren", so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Die Kostensituation für Betriebe bleibe auch in diesem Jahr herausfordernd.

Bereits beschlossene Entlastungen, wie unter anderem die Senkung der Elektrizitätsabgabe um 90 Prozent oder die 50 Gratisstromtage für Gewerbebetriebe der Energie AG, würden einem mittelständischen Betrieb mit 150.000 Kilowattstunden (KWh) Erdgasverbrauch und 90.000 KWh Stromverbrauch beispielsweise jährlich rund 22.000 Euro (rund 32 Prozent) sparen. Das geht aus einem Rechenbeispiel der WKOÖ hervor. Von den 50 Gratisstromtagen, die einem Rabatt von 13,7 Prozent entsprechen, würden alleine in Oberösterreich 34.000 Betriebe profitieren.

Noch offene Forderungen

Weiters fordert die Wirtschaftskammer die Umsetzung weiterer Entlastungsmaßnahmen, wie etwa das von der Bundesregierung im ersten Halbjahr 2022 angekündigte Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz 2022 (SAG). Da sich der bereits in Kraft getretene Energiekostenzuschuss 1 (EKZ1) und das geplante SAG ausschließen würden, hätten laut Hummer einige Unternehmen den EKZ1 nicht beantragt. Sollte das SAG sich weiter verzögern, drohe diesen Unternehmen somit "ein massiver finanzieller Nachteil".

Autor Philipp Fellinger