70 Jahre ist es her, dass das Stammhaus der Wirtschaftskammer Oberösterreich am Hessenplatz 3 in Linz bezogen wurde. Nun unterzieht die Interessenvertretung das Gebäude einer Frischzellenkur. „Ich bin auch vor meiner Zeit als Präsidentin schon oft in die Wirtschaftskammer gegangen. Aber man muss wissen, wo man hingeht“, sagte Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch.