Wirtschaftsforscher sehen Klimaneutralität in weiter Ferne

Bis 2040 soll Österreich nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als heimische Böden und Wälder von der Atmosphäre wieder aufnehmen können. So steht es im Regierungsprogramm. Zweifel an diesem Zeitpunkt äußerten heute Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und die beiden Umweltökonomen Mark Sommer und Claudia Ketter. Würde der bisherige Trend in Österreich fortgeschrieben, sei das geschätzt wohl erst bis etwa 2065 oder 2070 möglich, sagte Felbermayr.

Insgesamt gesehen gehen die Emissionen hierzulande seit etwa 15 Jahren durchwegs leicht zurück. Ein Ausreißer sei das vergangene Jahr gewesen, da die Wirtschaft nach dem ersten Corona-Jahr wieder angesprungen war - und mit ihr auch die Mobilität. 2020 waren es 73,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, im vergangenen Jahr 77,6 Millionen. Für heuer sagt das Wifo einen Rückgang von 1,8 Prozent auf 76 Millionen Tonnen voraus, für kommendes Jahr ein Minus von 1,1 Prozent auf 75 Millionen Tonnen.

Als Gründe dafür nannten Felbermayr, Sommer und Ketter eine allgemein schwächere Konjunkturentwicklung, zumal in der CO2-intensiven Produktion, etwa bei Stahl. Auch die hohen Energiepreise spielten vermehrt eine Rolle, und zwar bei den Ausstößen im Straßenverkehr.

Das Wifo will die Treibhausgasemissionen künftig in eine vierteljährliche Prognose integrieren. Dies sei nötig, um Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu zeigen, dass „Instrumente zum Senken der Emissionen mit mehr Nachdruck umgesetzt werden müssen“, sagte Felbermayr. Würden Klimaziele verfehlte, würde das durch nötigen Zertifikatekauf für die Volkswirtschaft sehr teuer, warnte der Volkswirt. Essentiell sei, die wirtschaftspolitisch angestrebte Steigerung von Wertschöpfung und Beschäftigung vom Materialverbrauch und von klimaschädlichen Treibhausgasemissionen zu entkoppeln.