Kitzbühel ist mitten in der fünften Jahreszeit. So nennen Einheimische die Hahnenkamm-Woche, in der die Ordnung im 8000-Einwohner-Ort auf den Kopf gestellt wird. Mit dem heutigen Auftakt, dem Super-G, beginnt der Höhepunkt der fünften Jahreszeit im Nordosten Tirols.