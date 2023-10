Wirtschaftsdelegierter in Israel: "Ich muss jetzt auflegen, der Alarm geht wieder los"

Seit 17 Jahren arbeitet Markus Haas im AußenwirtschaftsCenter der Wirtschaftskammer Österreich. Stationen in Damaskus, Neu-Delhi, New York und Algier führten ihn im August 2020 nach Tel Aviv. Dort leitet er das Büro mit sieben Mitarbeitern. Die OÖNachrichten erreichten Haas am Montagvormittag per Telefon.