Wirtschaftsbund will Gratis-Stromtage für Unternehmen

Das Jahr 2023 werde wohl ein Jahr der Stagnation werden, sagte Doris Hummer, Obfrau des Wirtschaftsbundes Oberösterreich, bei einer Presskonferenz am Montag, mit Verweis auf Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS. Für Oberösterreich mit seinem hohen Industrie- und Exportanteil kommt erschwerend hinzu, dass sich im Bereich der Industrie eine Rezession von rund minus zwei Prozent abzeichnet, und dass auch die wichtigsten Handelspartner wie Deutschland magere Wachstumsaussichten aufweisen.

Dass Ende des Vorjahres auf Bundesebene der Energiekostenzuschuss 2 eingerichtet worden sei, sei ein Erfolg und helfe, sagte Hummer. Aber sie erwartet in Sachen hohe Energiekosten auch Unterstützung von Land und Energieversorgen in Oberösterreich. "Wir fordern Gratis-Stromtage für Gewerbetarifkunden." In Salzburg gebe es schon so ein Modell. Die genaue Ausgestaltung je nach Jahres-Stromverbrauch sei offen, aber man sei schon in intensiven Gesprächen. Profitieren sollten alle Unternehmen, möglicherweise kleinere über Gratistage und größere über Frei-Kontingente.

Unternehmer grundsätzlich zuversichtlich

Eine von Paul Eiselsberg präsentierte IMAS-Umfrage zeigt, dass das neue Jahr 21 Prozent der oberösterreichischen Unternehmer Sorgen bereitet, 32 Prozent sind skeptisch. Mit Zuversicht blicken 43 Prozent in das Jahr 2023. Es werde schwierig und sehr herausfordernd, sagte Hummer: "Gleichzeitig sind die Unternehmer aber grundsätzlich zuversichtlich, das ist in ihrer DNA und spricht für das Unternehmertum. Sie glauben an die Problemlösungskompetenz der Wirtschaftspolitik und bei sich selbst." Laut Eiselsberg sind es in der Gesamtbevölkerung nur 25 Prozent, die mit Zuversicht in das neue Jahr blicken. Und über das nächste Jahr hinaus sagen 76 Prozent der oberösterreichischen Unternehmer, dass man zuversichtlich bleiben sollte. Aktuell die größten Hemmnisse für die Firmen sind laut Umfrage (repräsentativ 501 befragte Unternehmer) der Arbeitskräftemangel, die Inflation und die Energiekosten.

Der Wirtschaftsbund ist dafür, dass Vollzeitarbeit und Überstunden steuerlich entlastet werden. Auch soll es steuerliche Anreize für arbeitende Pensionisten geben, so Hummer. Die Reform der Rot-Weiß-Rot-Card zeige Wirkung. In einem nächsten Schritt sollen volljährige Lehrlinge aus dem Ausland eine Ausbildung in Mangelberufen machen können.

Gerade aus oberösterreichischer Sicht ist laut Hummer die Investitionsprämie wichtig. hier sollte es eine Neuauflage geben, sollte sich die Konjunktur 2023 nicht besser entwickeln als erwartet. Außerdem schlägt der Wirtschaftsbund die Evaluierung des "Luxemburger Modells" vor, die Häuslbauern eine Umsatzsteuerrückvergütung und damit um 20 Prozent niedrigere Kosten brächte.

