Wirtschafts-Kommentar: Lerneffekt

Neun Cent für die 0,5-Liter-Bierflasche, 29 Cent für 1-Liter-Glasflaschen für Mineralwasser: An Mehrwegpfand haben sich Konsumenten in Österreich gewöhnt. Für viele ist der Gang zum Automaten Fixpunkt beim Einkaufen im Supermarkt. Ab Jänner werden die Körbe und Taschen auch mit Einweg-Plastikflaschen und Aluminiumdosen gefüllt sein. Das sieht das neue Einwegpfandsystem vor. Diskussionen darüber gibt es in Österreich seit Jahren. Mit der Einführung greift die Regierung der EU vor, die alle