Wirtschafts-Kommentar: Dornröschenschlaf

Mehr als 600 Millionen Menschen weltweit hören über den Streamingdienst Spotify ihre Lieblingsmusik. Seinen Ursprung hat das Unternehmen in Schweden, gegründet hat es Daniel Ek im Alter von 23 Jahren. Das war im Jahr 2006. Seither hat es kaum ein europäisches Start-up geschafft, binnen kurzer Zeit in eine ähnliche Dimension vorzudringen. Den Ton geben die USA und China an, die erfolgreichsten Start-ups der vergangenen Jahre lauten Snapchat (Fotoplattform), Xiaomi (Smartphonehersteller) oder