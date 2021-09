Sie gehen für 2021 von einem Wachstum von vier Prozent aus statt bisher 3,2 Prozent. Für 2022 haben sie die Prognose aber von 5,5 auf 5,1 Prozent gesenkt. "Mit Ende des Sommers hat die Konjunktur in Österreich etwas an Schwung eingebüßt", wird Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer in einer Aussendung zitiert. Auslaufende Nachholeffekte, Produktionsengpässe und die erneuten Belastungen durch den Infektionsverlauf würden zu der erwarteten Verlangsamung des Erholungstempos führen. Arbeitsmarkt