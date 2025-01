Wirtschaft in der Krise: Ist Deutschland noch zu retten?

Harte Zeiten für Deutschlands Wirtschaft: Besonders die für das Land so wichtige Automobilindustrie – hier im Bild VW - kämpft mit großen Problemen.

Mit keinem anderen Land ist unsere Wirtschaft so eng verflochten wie mit Deutschland. Doch unser Nachbarland steckt in der Krise. Das Bruttoinlandsprodukt ist zwei Jahre in Folge geschrumpft. Vorzeigebetriebe wie Autobauer VW straucheln und fahren millionenschwere Sparprogramme. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei sechs Prozent, Tendenz steigend. Unternehmen sind zurückhaltend bei Investitionen und im Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt.